TABLE-Asian naphtha crackers' 2013 maintenance

Dec 3 The following lists planned maintenance at naphtha crackers in Asia for 2013. The table will be revised when new information becomes available. NONE = no maintenance in 2013 NA = no information available yet Country Company Location Capacity 2013 Previous ('000 tonnes) Maintenance India Haldia Haldia 676 None 2009 India IOC Panipat 850 NA NA Indonesia Chandra Asri Anyer 600 None 2011 Japan Asahi Kasei Mizushima 443 None 2012 Japan Idemitsu Chiba 374 None 2011 Japan Idemitsu Tokuyama 256 None 2012 Japan Idemitsu Tokuyama 367 None 2012 Japan Keiyo Chiba 690 None 2012 Japan Maruzen Chiba 480 None 2012 Japan Mitsubishi Kashima 375 None 2012 Japan Mitsubishi Kashima 490 mid-Aug 2011 to end-Sept Japan Mitsubishi Mizushima 496 mid-May 2011 to July Japan Mitsui Chem Chiba 612 early July 2011 to mid-July Japan Mitsui Chem Osaka 500 None 2012 Japan JX Nippon Oil Kawasaki 404 None 2012 Japan Showa Denko Oita 695 None 2012 Japan Sumitomo Chiba 380 None 2011 Japan Tonen Kawasaki 515 None 2010 Japan Tosoh Yokkaichi 527 None 2012 Malaysia Titan Pasir Gudang 260 None 2011 Malaysia Titan Pasir Gudang 407 None 2010 S Korea Honam Yeosu 1000 None 2012 S Korea Honam Daesan 1000 None 2011 S Korea KPIC Onsan 460 None 2011 S Korea LG Chem Daesan 900 None 2011 S Korea LG Chem Yeosu 1000 None 2010 S Korea SK Energy Ulsan 200 Oct (30D) 2008 S Korea SK Energy Ulsan 660 None 2010 S Korea Samsung Total Daesan 1000 None 2011 S Korea YNCC Yeochun 857 None 2011 S Korea YNCC Yeochun 578 None 2012 S Korea YNCC Yeochun 465 None 2010 Singapore ExxonMobil Jurong Island 900 NA 2010 Singapore PCS Jurong Island 475 early June 2008 to July (30D) Singapore PCS Jurong Island 615 None 2011 Singapore Shell Bukom Island 800 NA 2011 #Thailand PTT Map Ta Phut 461 NA 2010 Thailand PTT Map Ta Phut 400 NA 2012 #Thailand PTT Map Ta Phut 515 Q2 2010 #Thailand PTT Map Ta Phut 1000 NA 2011 Thailand ROC Map Ta Phut 800 NA 2010 Thailand IRPC Map Ta Phut 360 None NA Taiwan CPC (No 4) Lin Yuan 380 Oct-Dec 2011 Taiwan CPC (No 5) Lin Yuan 500 None 2011 Taiwan CPC (No 6) Lin Yuan 700 To start-up in July Taiwan Formosa Mailiao 700 None 2012 Taiwan Formosa Mailiao 1030 Sept 16 2012 to Oct 30 Taiwan Formosa Mailiao 1200 None 2012 # PTT's 400KT, 461KT and 1,000KT crackers run on ethane, and not naphtha feedstock