国电南瑞拟以现金及定增股份向大股东等收购约265亿元资产

路透上海5月17日 - 中国电力设备大厂--国电南瑞科技股份有限公司(600406.SS)周二晚公告称，拟以现金和定向增发股票的形式，向第一大股东南京南瑞集团等收购一系列资产，交易额约为264.79亿元人民币。

本次交易标的包括南瑞集团主要经营性资产及负债，继保电气87%股权及普瑞工程、普瑞科技等逾10家企业和资产。交易对象除南瑞集团外，还包括这些标的资产的股东：国网电科院、云南能投及沈国荣。除继保电气的部分股权以约25亿元现金支付，其余资产均以支付股份作为对价，增发价格为13.93元/股，共计增发17.215亿股。

同时，国电南瑞还拟向不超过10名投资者定向增发至多4.858亿股股份，募集配套资金61.03亿元，用于IGBT（绝缘栅双极型晶体管芯片）模块产业化项目等13个项目及支付上述收购中的现金对价。增发价格采用询价发行方式，并不低于发行首日的前20日均价和13.93元/股。

在不考虑配套融资情况下，收购资产并增发股份后，国网电科院及其全资子公司南瑞集团共计持有国电南瑞62.57%股份。国网电科院为国家电网公司的全资子公司。

国电南瑞称，本次交易为落实国家积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合所有制改革的精神，以国电南瑞作为上市平台，将国网电科院、南瑞集团下属主要资产注入，以实现南瑞集团及国网电科院核心业务资产的整体上市；同时亦能解决上市公司与国网电科院和南瑞集团的同业竞争问题。

重组完成后，国电南瑞的业务范围和业务规模将得到拓展和增长，公司将新增继电保护及柔性输电、电力信息通信等领域的业务，业务布局进一步完善。

国电南瑞自去年底开始连续停牌，因大股东南瑞集团筹划与公司相关的重大事项，停牌前收报16.63元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）