“登月第一人”辞世 享年82岁

美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗的家人周六宣布了他辞世的消息。其家人称，阿姆斯特朗于本月稍早进行了心脏搭桥手术，由於术後并发症过世，享年82岁。阿姆斯特朗於1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人。