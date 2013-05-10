版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:38 BJT

国际空间站外发生氨气泄漏

美国宇航局(NASA)网站称，国际空间站外的冷却系统周四检测到氨气泄漏，但空间站工作人员的人身安全未受到威胁。NASA称，要解决氨泄漏问题，可能需要将部分冷却系统关闭约48个小时。官员称泄漏情况似乎有恶化的迹象。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐