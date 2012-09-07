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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 11:47 BJT

“登月第一人”将海葬--家族发言人

家族发言人周四称，美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗将被海葬。阿姆斯特朗因心脏搭桥手术後并发症，於8月25日辞世，享年82岁，其公众悼念仪式将於9月13日在华盛顿国家大教堂举行，美国国家航空航天局电视台将对此进行现场直播。

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