苹果股价大涨提振Nasdaq指数 乌克兰局势紧张打压大盘

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 苹果宣布以7：1比例拆股后，股价上扬
* 卡特彼勒公布业绩后上涨，Verizon和3M下滑
* 道指收平，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数收高0.5%
路透纽约4月24日 -美国股市Nasdaq指数周四在震荡交投中小涨，受助于苹果上日公布强劲业绩后股价大涨，但乌克兰局势紧张限制了股市升幅。
美国市值最大的公司-苹果(AAPL.O)跳升8.2%，报567.77美元，为8月来最大单日升幅，昨日该公司公布的季度营收远胜预期。苹果还批准了追加回购300亿美元股份的计划，上调股息和授权以7：1比例拆股。
标普资讯科技股指数.SPLRCT升1.1%，为今日表现最好的板块。
美股三大股指今日都大幅高开，Nasdaq指数一度攀升超过1%，但在交易的最初半小时迅速转跌。美股之后从日低反弹，涨势主要集中在Nasdaq指数，但今日收盘也远低于日高。
今日的震荡走势大多是受到俄罗斯国防部长SergeiShoigu的讲话影响。他表示，俄罗斯开始在同乌克兰接壤的边境附近举行军演。乌克兰外交部也做出回应，要求俄罗斯在48小时内解释军演，并提供细节。
“市场侧重在近期对股市有利的消息，因此上涨，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师KimForrest表示。
“不过，全球有一些热点地区的紧张局势不断升级，毫无缓解的迹象，市场需要应对。”
卡特彼勒(CAT.N)公布盈利优于预期，并上调全年财测，该股收高1.8%，报105.28美元。
Verizon Communications Inc(VZ.N)和3M Co(MMM.N)公布的业绩不及预期，分别下挫2.4%和1%，限制了道指的升势。
标普电信股指数.SPLRCL跌1.7%，在过去两日大跌3.8%，为自6月来表现最差的两日。
道琼工业指数.DJI收平，报16,501.65点；标准普尔500指数.SPX收升3.22点，或0.17%，至1,878.61点；Nasdaq指数.IXIC收涨21.372点，或0.52%，至4,148.338点。
收盘后，微软(MSFT.O)公布了第三季业绩，该股盘后大涨2.4%，报40.40美元。
亚马逊(AMZN.O)盘后公布首季净利跳升32%，营收增长23%，盘后该股升0.5%，报338.89美元。
Facebook Inc(FB.O)周三收盘后公布首季营收跳升72%，受移动广告业务提振。该股今日在平盘上下游走，收盘跌0.8%，报60.87美元。
汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计较上年同期增长2.9%。大大低于年初预估的增长6.5%，但高于上周的预估值0.6%。
成交清淡，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有60.7亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值65.9亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,535和1,465家，Nasdaq市场为1,494和1,087家。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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