Nasdaq已与数家银行接洽 拟代管黑池交易--华尔街日报

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透1月12日 - 华尔街日报援引Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)执行长Robert Greifeld报导称，该公司已与数家大型银行接洽，提议接管他们所谓的“黑池”交易，并计划寻求获得监管机构的核准。
华尔街日报引述Greifeld的话称，这一新计划是为了因应公司客户的需求，而非战略调整。
Nasdaq的市占率一直在流失，被券商所经营的替代交易系统抢走，部分是因为券商想要避免偏高的交易费。这些系统就包括黑池在内。
黑池是券商经营的电子交易平台，且数家大型银行也有黑池交易。该交易允许投资者匿名交易，而且只在交易后才提供交易数据，使得市场上其他人士得知买卖方意图并加以阻挠的可能性大为降低。
上个月花旗集团(C.N)表示，将关闭旗下另类股票交易平台LavaFlow，当时正值监管机构对券商经营的交易平台严加审查，迫使银行业者重新思考相关成本之际。
富国银行(WFC.N)则在10月结束黑池交易，指称因需求减少。[nL3S0SB79L]
Greifeld对华尔街日报表示，银行的成本飙升，而我们的工作是想想如何帮银行解决这个问题。
报导并指称，透过技术、监督软体(软件)和监管经验，Nasdaq能够帮银行管理黑池交易，同时让银行能以较交易所还低的价格来交易，且银行客户也能匿名交易。
该报称，最终的商业产品还没完成，且计划可能会调整。
由于是在美国正常上班时间之外，无法立即联系到Nasdaq人士置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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