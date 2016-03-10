Nasdaq将向德意志交易所收购美国期权交易所运营商ISE

路透3月9日 - 美国交易所运营商Nasdaq Inc(NDAQ.O)周三表示，将斥资11亿美元向德意志交易所(DB1Gn.DE)收购美国期权交易所运营商InternationalSecurities Exchange(ISE)，这是交易所经营行业一系列并购案中的最新一宗。

ISE运营三个电子期权交易所，合计占到美国期权交易成交额逾15%，Nasdaq则运营另外三个电子期权交易所。合并后Nasdaq的市场份额将超过40%，其作为美国第一大期权交易所运营商的领先优势也将扩大。

德意志交易所也将通过该交易腾出资金。该交易所表示，计划与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)合并，打造一家欧洲交易所巨头，更好地与美国同业抗衡。

交易所和清算所运营商--洲际交易所(ICE)(ICE.N)表示，有可能对LSE提出竞争性收购，因此而爆发一场收购战的可能性升高。

Nasdaq计划把ISE的交易平台移至Nasdaq技术平台，称通过这项转移可以从两项业务中省出4,000万美元。

这项交易也将使Nasdaq得以增持20%的Options Clearing Corporation股权，总持股比例达到40%。后者是全球最大股票衍生品清算公司。

德意志交易所称，并购案不包含ISE在BATS Global Markets的股份，也不涉及区块链技术初创企业Digital Asset Holdings，它们仍由德意志交易所拥有。

Nasdaq说，若能如期通过监管批准程序，本项交易预计在今年下半年完成，可望在随后的12个月内为Nasdaq贡献获利。(完)