推升Nasdaq市场的四大舵手续航力会有多久？

路透纽约3月5日 - 今天的高科技前沿企业，明天是否会没落？

苹果(AAPL.O)、谷歌(Google)(GOOGL.O)、Facebook (FB.O)和亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)在高科技行业占据主导地位，是Nasdaq指数本周自2000年来首次升破5,000点关口的主要动能来源。不过分析师不太确定他们能否守住高科技业的高地。

高科技领域曾经出现过排名的剧变，有些企业从龙头宝座跌落，如微软(Microsoft)(MSFT.O)，有些企业则是不复昔日光彩，如已经私有化的戴尔(Dell)。

高科技世界瞬息万变，2000年时谷歌还没上市，Facebook尚未出现。苹果当时尚未推出iPod，更不用提iPhone。

路透调查访问的20名投资者、策略师和分析师都预计，目前被誉为“移动时代四大舵手”的行业领军企业中，至少一家将走上这条老路，但对于哪家的重要性会下降及谁来取代则各持己见。

“其它行业的领先地位感觉更持久些，高科技界则是不停变化，”S&P Capital IQ驻纽约高科技类股调研主管Scott Kessler称。

一些专家称，展望未来10年，“分享型经济”可用来定义高科技产业。这些专家包括AllianzGI Global Technology基金常务董事Walter Price，James Investment Research的David James，以及Kessler。

比如Uber和AirBNB之类服务交易市集业者，已被认为有数百亿美元的价值，但它们都还没公开上市。

“这些新企业因其创新的模式而被人看好其身价，而科技就是开创成本更低或更有效率的做事方式，”Price说。

其他至少被分析师点名一次可能成为未来舵手的业者，还有房地产公司Zillow Group Inc (Z.O)、未公开上市的讯息服务商Snapchat、以及即将在今年从eBay(EBAY.O)分拆出来的Paypal。

“不论分享型经济的发展如何，任何一家在移动支付市场拥有50%份额的公司，看来都会是个实力雄厚的竞争者。”佛罗里达州Benchmark Co的网路股分析师Daniel Kurnos说。

即便如此，当前一些站在浪头上的企业仍可望稳坐领头羊位置。

苹果有iPhone提供用户取得Uber等所提供的服务，势仍将因共享经济活动升温而受惠。

Hennessy Technology Fund投资组合经理Skip Aylesworth表示，苹果、谷歌和Facebook拥有持续创新的能力，而可在未来10年维持自身地位。他认为Facebook仍可继续称霸社群网络企业龙头，一些同业对手则可能因被并购而消失。

但Aylesworth认为，第四个舵手不会是亚马逊。他说：“这个位置将换上一家从未听过、或是当前还无足轻重的公司。”(完)

(编译 王丽馨/李婷仪 审校 张明钧)

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