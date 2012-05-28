Nasdaq技术故障或为Facebook上市首日乱局的核心原因

路透5月25日电---Facebook Inc (FB.O)上周五上市交易首日开盘後近20分钟,Nasdaq为了通报各交易商有关这家社群媒体首次公开发行(IPO)消息而开通的专线一片沉寂.在该股预定开始交易时间、纽约早上11点过了好一阵子之後,Nasdaq方面无人发言,也没有交易的迹象.

据一些听取通报电话的消息人士称,早上11点28分时,一名身份不明的人士宣布两分钟後股票开始交易,Nasdaq亦表示订单及取消正在处理中.

这关键的20分钟导致骚动,并在随後的几个小时演变成混乱,因提供买卖报价的做市商搞不清楚发生了什麽事.他们要求Nasdaq暂停交易,厘清不断增加的问题,但遭到拒绝.

沟通不足以及Nasdaq的误报可能是Facebook上市首日交易失败的主要原因.做市商有好几个小时都不确定交易状况如何.一些投资者不知道其交易是否成功,部分交易单甚至拖了好几天都还情况不明.

这场混乱导致Facebook四家大型做市商股价损失约1.15亿美元.这四家做市商分别为Knight Capital Group (KCG.N)、花旗集团(C.N)旗下的Automated Trading Desk、Citadel Securities、和瑞银集团(UBS)UBSN.VX.

"整个过程中,Nasdaq几乎没有进行沟通."位於纽约的做市商Instinet交易主管Mark Turner表示."事实上,我们觉得有沟通错误问题."

Instinet称也遭到损失,不过没有详细说明,只是说较Knight公布的3,000-3,500万美元少很多.

目前仍不清楚Nasdaq高层人士上周五采取哪些具体行动.发言人对於许多置评的要求均加以回绝,仅称可参考周一发布的状态通知(status alert),当中提到了一些其遭遇到的问题,以及其试图解决这些问题的一些做法.

**开盘前Nasdaq踌躇满志**

据消息人士透露,Nasdaq副总裁Todd Golub主持召开的电话会议安排在上午10:15至12:15,时间为两小时,目的是确保交易所与市场保持近距离接触.对於一宗大型IPO来说,这是司空见惯的事情.

然而,这次电话会议一直开到了傍晚,一宗原本是数年来最令人期待的美国新股发行,转眼变成了最令人不堪的一宗.

上周五一系列事情的後果已经变成Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)挥之不去的噩梦.几个月来Nasdaq一直在讨好Facebook,而且公开夸耀自己的技术.

证券交易行业形势颓靡,不仅仅是因为投资者在金融危机中丧失了信心,而且是由於2010年5月的"瞬间暴跌(flash crash)"让股民在几分钟内损失1万亿美元.而这一次,该行业被Facebook上市再次搞得灰头土脸.

在Facebook预定开盘交易前的一个半小时,Nasdaq执行长Bob Greifeld在加州Menlo Park的Facebook总部开盘仪式上挥舞着拳头.当时从表面完全看不出有反过来影响华尔街的问题端倪.

上午10:58,Nasdaq通知称Facebook开盘将推迟到11:05.这样的IPO时间推迟并不算很特别,尤其是像Facebook这样规模的上市交易.

然而,新确定的开盘时间已过,却仍然没有开盘交易.在交易商等了几分钟後,Nasdaq在11:13通过一封简短的电子邮件进行沟通,称交易所"在提交Facebook开盘成交单时发生延误",此外并无具体说明.

此时,做市商接到有关其下单的讯息,但後来证明这些讯息是不准确的.做市商称,他们被告知在11:05到11:30这段时间里,交易所仍在接收下单用以确定开盘价,到11:30股票终於开盘.

"Nasdaq的代表直到11:29还表示,他们仍在接受Facebook的下单用於确定开盘价."Instinet的Turner说.

但事实并非如此.後来,Turner称他被告知,在Facebook开盘前25分钟内提交的下单或者取消,或没有提交到市场,这种状况一直持续到下午1:50左右,这时已经开盘超过两个小时.其他做市商也收到了类似的信息.

在幕後,大量的下单量压垮了Nasdaq的系统.

一位熟悉交易所运行的人士表示,本应在千分之三秒内处理完的下单现在需要千分之五秒.事实证明,这成为了一个严重问题:在额外的千分之二秒期间,新单子潮水般地涌入,击垮了系统确定开盘价的能力,并导致未处理下单大量积压.

"情况开始变得怪异,"券商John Thomas Financial的股市策略师Wayne Kaufman於当天11点15分左右在该公司位於华尔街的交易场内表示.

最终,Nasdaq做出决定解决系统问题,使股票恢复交易.交易转移至备用买/卖单撮合系统时采用的是上午11:11时显示的下单纪录,这意味着在此之後的下单和单子修改状况无法在开盘价中得到体现.

Nasdaq交易服务负责人Eric Noll本周稍早在声明中表示,修复措施导致两个半小时的不确定性,在此期间券商无法看到自己交易的结果.

**暂停交易?**

Facebook股票以每股42.05美元的价格在上午11:30:09开盘,此时查看报价屏幕的投资者可能会认为问题已经结束.实际上,问题才刚要开始恶化.

继最初冲向45美元的高点之後,不久Facebook股价开始跌向发行价38美元.主承销商摩根士丹利出手护盘,而其他市场参与者由於不确定自己的下单是否已经被处理,选择退出交易或决定卖出.

Nasdaq前副董事长David Weild表示,如果开盘时信心受挫,人们会选择"退出,因为他们的下单基本上进入了一个黑洞."

客户通常会在下单後数秒内收到确认通知,但他们向经纪商反应没有收到下单确认信息.

"好几家做市商致电Nasdaq,要求停止Facebook的交易,并称'交易出现问题,而且越来越严重,'而他们的回复却是,'股票交易正常,'"一家做市商的高管表示.

目前还不清楚谁有停止交易的权限.Nasdaq拒绝置评是否考虑过采取该措施.

对於做市商而言,这样的乱局尤为麻烦,因为他们不知道自己和客户在什麽样的价格持有多少仓位.

"我到底应该卖出,还是应该买入?我的价格点位是多少?"另一家做市商的高层人员表示."由於一无所知,因此实际上完全是在瞎撞,一直到2点."

**信息贫乏**

Nasdaq专线一直是单向的,自始至终做市商都被Nasdaq置于静音状态.做市商甚至尝试进行可能不会被听到的询问,他们的绝望程度可见一斑,Turner称,他把信息量形容为"往好里说也是贫乏的."

做市商表示,Nasdaq告诉参与者通过交易服务专线问问题.但一些电话得不到答复,他们的呼叫遭到45分钟至一个小时的延迟.

Nasdaq几乎没有状态更新.中午之前Nasdaq曾通过电子邮件表示正在调查提交的交易执行信息.一个小时之後,其表示仍在调查.

投资者不确定他们的订单是否填报,促使一些人取消了订单.这导致了做市商的损失,他们还多为延迟交易赔偿了客户损失.

终於在下午1:47时,Nasdaq表示其将会电子化处理所有应在上午11:30时以开盘价行使的订单.

据汤森路透数据,这意味着超过1,200万Facebook股份在下午1:49至1:51之间交易,此为当日股票交易最繁忙的一个时段.

但市场人士表示,据time-and-sales数据,这些交易并未以开盘价的42.05美元执行,而是随後的较低价.

"这些在1:50的交易应被标记为延迟交易--换言之,这些并非刚刚进行的交易,而是两个小时前,"Themis Tradin交易部联席经理Joe Saluzzi表示.

订单的密集程度加大了该股卖压,因造成大量投资者仍在设法脱手的假象.

该股在40美元附近震荡了又一个小时,随着更多卖家进入,股价被打压至38美元的发行价附近,在该水位挣扎了几分钟,因牵头行摩根士丹利出手护盘.该日Facebook收於38.23美元,但随後暴跌,周五收於31.91美元.

Facebook上市问题促使Nasdaq周一表态称在改变IPO程序,未来IPO会使用目前开盘和收盘的软件,而不是Facebook上市时的软件.

这对於感到恼怒的交易员而言可能是不够的.

或者,就像一位做市商所言:"为什麽不直接暂停交易呢?"(完)

--编译 王丽鑫/郑茵/李春喜/石冠兰; 审校 张明钧/孙茉莉

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