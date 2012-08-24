《热点透视》纳斯达克在Facebook上市案出岔子 花旗瑞银或狠刮

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Antony Currie 编译 张明钧
路透纽约8月23日电---Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)栽了跟头,Nasdaq(NDAQ.O)恐难辞其咎,而由花旗集团(C.N)和瑞银集团UBS.VX操刀掀翻Nasdaq再适合不过了.关於经纪商代替客户求偿的问题,Nasdaq仅提出6,200万美元赔偿金额,花旗及瑞银因而吁请美国证券交易委员会(SEC)予以驳回.瑞银为此案赔了不少钱,因此其诉求看来存在一些利益冲突.但两家公司对於各种犯错案例知之甚详,也知道如何化解外界批评.
这些银行业者让全球经济陷於五年乱局,许多人肯定仍对此愤愤不平.但大型银行业者在弥平争端上的确是比Nasdaq还要更有经验.大型银行常常成为被告或监管机构查核的对象,且因为业务执行上出了点小差错就得挨罚.举例来说,区域银行业者M&T Bank执行长Robert Wilmers今年在股东报告中指出,过去10年美国前六大银行业者无论是否有认罪,合计已经遭罚约470亿美元.
这实在没什麽好说嘴的.但这的确让银行业者熟知什麽样的差错该付出何种程度的代价.而这通常意味着得付出相关数字的12%以上.若说各家公司公告损失合计约5亿美元是一个完全公允的数字,Nasdaq所提出的赔偿金额就符合上述的比例.
瑞银集团在Facebook上市案中亏了至少3.5亿美元,占整体亏损金额的大宗.不难理解瑞银会说Nasdaq的赔偿数字"远远不够".花旗集团虽只亏了2,000万美元,却提出更为有力的说法:Nasdaq不能因为躲在市场管理者的大旗下经营营利事业,就可以不必为其过失责任付出相应的合理赔偿.
这是SEC应该考量的一个重要论点.虽然Citadel看来更加愿意接受Nasdaq的赔偿方案、且吵得最凶的早期原告Knight Capital(KCG.N)在吞下金额更为庞大的电子交易损失後态度放软,但花旗和瑞银准备要作的恐怕不是只有训斥Nasdaq一顿而已.(完)
--译文审校 于春红
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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