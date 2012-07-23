Nasdaq提高Facebook上市故障赔偿金额度

路透华盛顿/纽约7月20日电---Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)计划赔偿因Facebook(FB.O)5月首次公开发行(IPO)技术故障蒙受损失的公司6,200万美元现金,对激起做市商和其他证交所严厉批评的早前计划进行了修改.

该计划的赔偿金额比6月拟定的最初提议高出2,200万美元,Nasdaq周五晚时已向监管机构提交最新计划.与之前提议不同的是,所有纠纷都将以现金和解.Nasdaq原计划通过交易赠金或折扣对大多数公司进行补偿.

这份文件显示,针对有资格并同意不会对Nasdaq追究法律责任的公司,全部赔偿金料将在六个月内支付.

美国证交所每日撮合数千亿美元的证券交易.

"如果交易所要承担与系统故障以及市场人士各种反应相关的所有损失,那麽单独一个灾难性的事件就可能令一家或多家交易所破产."Nasdaq在文件中说.

因Nasdaq系统技术故障,做市商在这次IPO中损失2亿美元以上,而且很多投资者在两个多小时的时间内不清楚他们的订单是否成交.

做市商称,Nasdaq的最初计划远远不够,部分做市商称考虑采取法律行动.

Nasdaq的系统及措施面临监管调查.

在Facebook的IPO交易中,Nasdaq四家最大做市商--瑞银UBSN.VX,Knight Capital Group(KCG.N),Citadel Securities,和花旗(C.N)的Automated Trading Desk估计,它们在这项交易中损失了2亿美元.

此外,有新闻报导称,瑞银的损失可能大很多,或达3.5亿美元.

纽约-泛欧交易所集团和BATS Global Markets周五拒绝对Nasdaq的新提议置评.

对於那些要求在开盘即卖出,但却在稍後Facebook股价下滑後才成交的订单,Nasdaq计划以40.527美元作为指标价格,每一单最多补偿每股1.473美元.(完)

--编译 王翔琼/杜明霞;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。