《热点透视》Nasdaq市场眩晕 拉响全球资产泡沫警笛

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell/编译 郑茵

路透伦敦4月8日 -Nasdaq市场陷入眩晕。这个以科技股为主的股票市场一个月来下挫了6%。一些知名中国互联网企业的跌幅更大。并购交易遭到推迟。2000年的时候，曾经一飞冲天的网络股泡沫破灭，标志着市场全面调整的开始，美国乃至全球经济也就此陷入低迷。而迄今为止，最近这次市场下滑似乎更像警告投资者防范未来的问题。

现在科技股的情况与1990年代的那场泡沫完全不同。一些估值指标的确又变得极端，但Nasdaq指数在过去五年中150%的涨幅与20年前开始的那次近九倍涨幅根本不能相提并论。而且目前的市盈率约为20倍，仅为1999年底时40倍的一半。

软件和网络股的飞涨也表明其它资产价格过高。科技股人气涣散，可能再度预示其它高价资产也要掉头向下。即便是在美国联邦储备理事会(美联储)首次提到打算削减购债规模后市况不佳的一年里，避险债券的发行价格仍然偏高，10年期美国公债收益率远低于3%，德国公债更是不到2%。

一些原来被认为十分危险的市场，现在还在屡创新高。欧元区二线国家公债收益率跌至多年低点。欧洲央行可能实施的直接货币交易(OMT)计划构筑了一张安全网，央行最近还暗示有可能实施量化宽松政策，这些都让投资者的胆子更大。

只是因为美联储在紧缩政策方面开始克制，市场才可能暂时避免深跌。日本央行的大规模印钞计划还在继续，而且如果消费税上调抑制了消费需求的话，看来还会毫不犹豫地加大刺激。

不过，Nasdaq下滑也在情理之中，而且不可掉以轻心。自2008年金融危机以来，货币政策在提振市场方面远比促进经济成长或刺激通胀做得成功。归根到底，股市上涨必须有经济成长和企业获利作为坚实基础。廉价资金更像那种容易移位的土壤。眩晕可能导致局面失去控制。(完)

(译文审校 张涛)

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