专访：Nasdaq将推出外汇交易平台--高管

路透哥本哈根8月24日 - 美国股市运营商Nasdaq(NDAQ.O)的一位高管表示，Nasdaq将推出一个外汇交易平台，该平台将使日成交额高达5万亿(兆)美元的全球外汇市场更加透明，同时也能使公司自身业务多元化。

Nasdaq的联席总裁兼交易业务负责人Hans-Ole Jochumsen向路透表示，该外汇平台正准备与银行进行测试，不过推出时间很可能在2016年。

美国和欧洲当局已对大型银行开出总计超过100亿美元的罚单，因为这些银行未能阻止交易员在基本不受监管的外汇市场中试图操纵汇率。

“零售外汇市场存在两大问题。第一是客户如何确信他们收到的是正确的价格，第二是对手风险，”Jochumsen说。

“银行业者受到的批评和处罚表明，市场并不透明，也不合规，这证明应该像管股市一样去管理汇市，”Jochumsen在哥本哈根证交所向路透表示。

但Jochumsen拒绝说明Nasdaq到底将在何时推出该外汇平台，但表示可能在2016年推出。

虽然Nasdaq推出该平台的目的也是为了进入利润丰厚的外汇交易市场，但它的计划的不同点在于，别的公司是去买平台，而它是自己建平台。

与该平台有竞争关系的电子外汇交易平台包括毅联汇业(ICAP) IAP.L旗下的电子交易系统(EBS)和汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)旗下的FXall。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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