Nasdaq第三季获利跳增 因交易量增加及收购Dorsey Wright

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月22日 - 跨大西洋交易所运营商--Nasdaq Inc(NDAQ.O)公布，第三季获利跳增12%，归功于对数据分析公司Dorsey Wright的收购及股票交易量增加。
截至9月30日的第三季归属于Nasdaq的净利润为1.38亿美元或每股摊薄收益0.80美元，上年同期分别为1.23亿美元或0.71美元。
该公司周四称，若扣除重组费用及外汇不利因素等一次性项目，当季每股摊薄收益为0.88美元。
接受汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预期，当季每股收益0.86美元。
扣除交易相关费用的营收增长6.4%至5.29亿美元，因围绕中国经济放缓的担忧导致市场波动性加剧，从而推动股市交易量增加。
当季来自市场服务的净收入增长5.8%至2亿美元，受强劲的股票交易提振。
包括市场数据和指数许可及服务在内的信息服务收入增长15.8%至1.32亿美元，归功于2015年1月对数据分析公司Dorsey Wright的收购。
Nasdaq还在周四称，旗下子公司Nasdaq Private Market LLC已收购股票管理公司SecondMarket Solutions Inc，但未披露交易金额。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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