美国Nasdaq遇技术问题瘫痪逾三小时

路透纽约8月22日 - 数千档美国股票的交易在周四多数时间内停摆，因Nasdaq市场出现无法解释的技术问题导致终止交易，这成为美国股市最新一起严重失常事件。

Nasdaq市场在1925GMT左右恢复交易，此前大约有3个小时又11分钟的时间关闭，导致苹果、谷歌、微软及其他超过3,000家美国上市公司无法交易。这次股市停摆是近期有记忆以来最长的一次。

“经纪商是靠执行交易来赚钱，”新泽西州Themis Trading股票交易联席主管Sal Arnuk表示。“所以我们真的很沮丧，这让我们、市场、还有大众的信心受到伤害。

周四傍晚，Nasdaq市场的母公司Nasdaq OMX Group Inc(NDAQ.O)称，在得知汇总股价信息的证券信息处理人(SIP)没有发送股票报价后，就暂停了交易。

Nasdaq OMX称，技术问题在30分钟内得到了解决，公司同时与其它交易所、监管机构和市场参与者共同努力，确保了交易得到有序恢复。

“Nasdaq OMX将与其它属于SIP成员的交易所一起调查今天的问题，我们将支持所有能改善SIP平台的措施，”Nasdaq OMX表示。

这个技术问题出现在当地时间下午12:14:03(1614 GMT)，当时所有通过Nasdaq进行的信息流动突然全部停止。

交易暂停期间，没有在Nasdaq挂牌上市的股票继续交易，但在Nasdaq平台上无法执行交易。股票期权交易也暂停。

“在我印象中，没有发生过这样的事情，”咨询公司KOR Trading总裁Christopher Nagy说。他曾担任过TD AmeritradeAMTD.N的交易主管。

第一支股票恢复交易是在当地下午3点，但就在更多股票交易恢复后，依然存在一些困难。Nasdaq称，恢复交易后不久，其停止了向纽约证交所的全电子化ARCA平台发送指令单。

Nasdaq(NDAQ.O)自己的股价在交易暂停前为上涨0.8%，当天终场收低3.4%，盘中最多下跌了5.4%。

**证交会和白宫密切关注**

交易暂停期间，Nasdaq发出一系列警讯，向客户和交易商提示交易暂停影响到的范围，以及恢复交易的计划。

华尔街银行利用这段时间向客户做出解释。客户们刚开始都很恐慌，但在得知他们的交易是如何以及是否会被处理后，感到很沮丧。

银行和经纪机构的三位消息人士表示，银行交易台建议Nasdaq不要急于重启交易，担心若出现更多技术问题可能会更加挫伤市场信心。这些消息人士拒绝透露身份。

“给予Nasdaq的普遍回馈是，‘不要急于求成，若匆忙恢复交易，后果将比多花些时间完全解决问题严重10倍。’”一位消息人士说。

美国证券交易委员会(SEC)表示，已经与交易所进行接触。SEC主席Mary Jo White在临近纽约市的家庭办公室监督事态进展。

白宫发言人Josh Earnest表示，美国总统奥巴马已经听取了Nasdaq事件的汇报。

美国财政部长杰克卢在加州山景城(Mountain View)称，监管层对于该事件并未完全了解，而且一直在积极应对网络安全问题。“有些时候只是系统故障问题。”杰克卢表示。

Nasdaq及其规模较大竞争对手--纽约-泛欧交易所集团NYX.N旗下的纽约证券交易所表示，当地时间中午12:14:03至12:23:31执行的所有交易仍成立。

“随着我们持续减少证券交易执行过程中的人工操作部分，就可能会遭遇这样的题，”旧金山Wedbush Equity Management LLC总经理Stephen Massocca表示。“有鉴于自动化程度的提高，势必发生这些事件。”

这次事件是Nasdaq所遭遇的最新挫折，该公司刚在5月同意为了处理Facebook首次公开上市(IPO)案不当而缴付1,000万美元罚款，这是证券交易所行业有史以来最高罚款金额。

美国乔治城大学金融教授James Angel表示，Nasdaq显然已经采取措施以确保交易能够有秩序的恢复，且提供正确的报价；Angel是另一交易所运营商Direct Edge的董事。

“我们可以忍受市场暂时停摆，但无法忍受错误的报价，”他说。“关闭市场并不急不忙地重新开市，要比发生Facebook那样的事件好得多...看来他们已经吸取了教训。”

纽约National Securities期权策略师William Lefkowitz表示，在Nasdaq停止交易期间，国际商业机器(IBM)(IBM.N)等公司的期权交易也随之转淡。但他说重新开市“很有秩序，且流动性恢复正常，就好像市场没有发生瘫痪事件。”

**技术问题**

周四的瘫痪事件是美国股市最新的重大故障。

周二时，高盛(GS.N)出现的一项技术问题导致美国股票期权市场充满了错误的交易指令。

“影响交易的技术问题频繁发生，给资本市场的领先企业敲响警钟，”企业软件分析公司Cast的执行副总裁Lev Lesokhin表示。“他们需要详细检查软件系统的结构完整性。”

周四市场停摆可能让Nasdaq遭到SEC更多责难；SEC先前已经加强查核各个证交所是否符合法规，及加强业者自我监管。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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