独家：SEC寻求交易瘫痪事件经过 Nasdaq与NYSE互相指责

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透纽约8月27日 - 美国监管当局要求Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)及纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N说明上周四交易中断的事件经过，但多名知情消息人士周一指出，这两家交易所营运商对于细节未能达成共识。
五天前的系统问题，造成Nasdaq挂牌个股在所有美国市场的交易瘫痪三小时，根据消息人士指出，对于系统瘫痪之前及停止交易期间所发生的事情，Nasdaq与NYSE的看法不同，互相归咎是对方的责任。
双方争议焦点在于NYSE的全电子化交易所Arca。在Nasdaq股票交易停摆之前，Arca与Nasdaq运作的证券讯息处理器(SIP)先出现连接问题。SIP汇总股价信息，再传送到市场。
目前仍不清楚，SIP的问题是因为Arca方面造成，或是SIP本身的技术瑕疵。
这场交易中断事件是近年来最严重的一次，而美国两个最大股票交易所无法在事件原因上达成共识，凸显出股票交易市场高度分化的复杂程度，亦凸显出预防日后重演的困难度。这可能进一步打击投资人对市场的信心。
这对于Nasdaq和NYSE事关重大。这两家交易所运营商掌控着美国首次上市业务，在吸引企业上市方面展开激烈的竞争。大型的首次上市案对交易所而言是重要的公关宣传。目前华尔街观察人士围绕Twitter的首次公开发行(IPO)已传言数月之久。
**竞争对手施压**
这两家交易所运营商也面临来自对手的更大压力。BATS Global Markets和Direct Edge周一宣布将合并，新公司在美国股票交易方面将一举超过Nasdaq。NYSE目前是美国第一大股票交易所运营商，但洲际交易所正对其展开收购。
美国证券交易委员会(SEC)已举行数次电话会议，希望彻底查清上周四故障的原因。SEC主席Mary Jo White呼吁华尔街高管帮助保障证券市场“持续和有序”的运行。
消息人士称，SEC在上周末的一次电话会议上要求Nasdaq和NYSE拿出一份事件经过的时间表。
其中一位消息人士称，SEC让两家交易所解决在细节方面存在的分歧。
SEC发言人John Nester拒绝置评。
**互相指责**
Nasdaq执行长Bob Greifeld上周对CNBC说，这次事件的教训就是该交易所在和其他“市场参与者”打交道时，必需有更好的“防御操控”。
根据接近Nasdaq的消息人士，Greifeld所指的就是Arca。他们说，Nasdaq认为Arca的连接问题最终导致SIP停摆，引发交易所在SIP即将停摆之前关闭了连接。
他们说，由于Arca不断尝试连上SIP，处理器的记忆体达到满载，服务器(伺服器)不堪负荷，而未能回到备用系统。
但接近NYSE的人士说，虽然Arca连不上SIP，但这类连接问题在交易所之间很常见。所以如果是这个问题导致SIP关机，那么正好暴露出Nasdaq系统有瑕疵。
消息人士说，NYSE相信，Arca的连结被Nasdaq无意中关闭了15分钟，而备用系统运行了45分钟都没有问题，然后Arca才在Nasdaq要求下关闭连接。
“不管Arca是不是祸首，或者另有别的因素，这种惨事迟早会发生，”一位熟悉NYSE想法的人士说。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜/李婷仪; 审校 隋芬)
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