纳斯达克称软件缺陷导致交易中断

路透纽约8月29日 - Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)周四表示，上周发生的大规模交易停摆事件，是肇因于一个软件错误，以及其他由纽约-泛欧交易所集团NYX.N旗下电子交易平台Arca所引发其他内部技术问题，造成一个关键的备援系统无法顺利运作。

Nasdaq称对8月22日发生的市场交易中断三个小时“深感挫折”。虽然Nasdaq指出，纽约-泛欧交易所集团的Arca电子交易平台和Nasdaq系统间存在连接问题，但仍表示将对事件承担最终责任。

“我们的备用系统没有起到作用，”Nasdaq执行长Bob Greifeld在一次访谈中表示。

“系统中有一个错误，备用系统没有及时切换过来。我们需要花些力气避免下次不会出现这类问题。”Greifeld说。

纽约-泛欧交易所集团拒绝置评。

Nasdaq表示，目前正在着手确认汇整股价系统(SIP)的设计改进，让该系统更加稳定，“具体包括软件架构改善、信息安全、意外事件恢复计划以及容量参数。”

Nasdaq准备在30天内将有关设计改进的初步建议提交给SIP管理委员会。这些委员来自美国各交易所和金融业监管局。

Nasdaq称，在8月22日上午，Arac和SIP之间反复连接和中断了超过20次，整个占用了系统资源。该机构还表示，由于Arca向SIP发出了一系列不正确的股票代码，造成大量拒收消息。

根据Nasdaq，每个与SIP连接的数据端口每秒可以处理10,000条消息。但是上周来自Arca的信息流量要超过一倍多。

“这些事件的同时发生，远超过了SIP的设计承受能力，造成系统故障，并让SIP软件代码的潜在缺陷暴露了出来。”Nasdaq的报告显示。

该软件缺陷使得内建备用系统无法正确重置，拖迟了数据的返送。面对这一情况，Nasdaq表示其决定终止交易以确保市场公平。

Nasdaq称用了30分钟来解决问题，随后花费将近三个多小时完成测试和评估各种状况，好让市场能够在公平且有序的情况下重新运转。

“Nasdq OMX对于8月22日的事件深感挫折。对于会员、证券发行方和公众投资人群体说，我们的表现是无法让人接受的。”Nasdaq称。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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