Nasdaq计划赔偿Facebook IPO中受损客户4,000万美元

路透6月6日电---Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)称,将以现金加交易折扣形式向在Facebook首次公开发行(IPO)中蒙受亏损的客户提供总计4,000万美元赔偿,这远低於此次IPO的主要做市商提出的索赔.

Nasdaq周三称,在得到监管层批准後,1,370万美元将直接支付给受损的公司,其余款项将抵减投资者的交易成本,所有赔偿将在六个月内支付.

Nasdaq执行长Reobert Greifeld周三对华尔街日报称,因Facebook IPO出现的技术问题,他和其他Nasdaq高层"欠行业一个道歉".

交易折扣的想法引发了其他交易所的担忧.来自Nasdaq竞争对手的消息人士称,这样的计划将迫使券商必须在Nasdaq进行交易,夺走了其他交易所的市场份额.

Nasdaq的主要竞争对手NYSE Euronext在周三下午发表的声明中表示,"这相当於强迫业内向Nasdaq的失误提供补贴,并制造一个有害的先例,对市场、投资者和公众利益造成深远的影响."

"我们强烈希望,不要批准Nasdaq的提议,避免造成不公平和反竞争的环境."

Facebook IPO的四大做市商--瑞银UBSN.VX、花旗 (C.N)、Knight Capital(KCG.N)和Citadel Securities合计损失约1.15亿美元,因技术故障导致这些机构在Facebook开始交易的两个小时内无法得知其交易指令是否得到执行.

Knight Capital在声明中表示,"对Nasdaq的赔偿金未接近券商-交易员报告的亏损感到失望.他们对问题的解决方案简直无法令人接受."声明并称,公司在"考虑法律允许的所有补救措施."

蒙受亏损的小型做市商也可以得到Nasdaq提出的4,000万美元部分赔偿.金融行业的两位高官称,Nasdaq交易商的索赔可能达到1.5-2亿美元.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

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