独家：纳斯达克及标准普尔考虑通过收购扩充指标指数业务

图为纽交所内电子屏上显示的道琼斯工业平均指数，摄于2013年11月18日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月14日 - 交易所运营商纳斯达克Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)及指数提供商标准普尔道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)MHFI.N表示，他们有意通过收购来扩大旗下指数业务。由于投资人持续大举投入追踪指标指数的投资组合，两家公司的表态意味着产业可能出现一波交易潮。

纳斯达克执行长Robert Greifeld及标普道琼指数执行长Alex Matturri双双在近期专访中向路透表示，有意收购来到市场上兜售的指数业务，包括由Russell Investments及巴克莱(BARC.L)经营的指数业务。

“扩充指数业务是我们2014年的发展重点，不论是通过自身成长或通过收购，”Greifeld上周表示。“我们拥有这个指数机制，人们没有意识到MSCI明晟(MSCI.N)或标准普尔可以做到的、我们现在就能做到。”

纳斯达克在1971年推出第一个指数产品--纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)，时至今日有超过1万亿(兆)美元资产追踪Nasdaq的各种指数。Greifeld表示，该公司过去12个月已经将各项指数与资料服务进行整合。该公司周一推出13,000个新指数。

Matturri指出，标普道琼斯指数公司亦将留意可能求售的指数业务中的其它资产。

Matturri表示，“整体指数业务趋势向好已有一阵子，因为人们关注被动型产品，以寻求较低成本及可观回报。”

纳斯达克和标普道琼斯指数有兴趣开展此类并购，正值该业务爆发性成长之际，同时成本和监管压力上升，吸引到潜在买家并促使可能的卖家最终做出决定。

消息人士曾表示，巴克莱的指数业务料在今年出售。另外，西北互助人寿保险(Northwestern MutualLife)欲出售整个Russell Investments资产管理业务。消息人士透露，这家保险商正考虑在单独一宗出售交易中分拆指数业务。所有消息人士希望匿名，因他们未获准向媒体讲话。

“如果你有想过在未来20年内出售指数业务，那么在利润率变得很差之前，目前出手不失为一个好时机，”追踪上市交易基金(ETF)的公司Index Universe首席投资官Dave Nadig表示。

但围绕指数业务的火爆氛围可能导致竞购大战。Nadig称，“很有可能某些人会出价过高。”

根据Morningstar(MORN.O)数据，截至11月30日的过去五年，投资者向基于指数的共同基金和ETF投入逾1.1万亿(兆)美元，而同期对主动型管理基金和ETF的投资规模为7,850亿美元。

与此同时，银行等一些传统持有方寻求退出该业务，因曝出伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操作丑闻后，监管层密切审查各个指标。

专业人士表示，其他提供指标的银行，如美国银行(BAC.N)，可能也会决定该业务不再值得开展。美银一位发言人拒绝置评。

Matturri指出，“受Libor影响，当一家机构既提供指标价格又提供产品时，监管者开始加大对潜在利益冲突的关注。”

Matturri称，大型基金公司也寻求降低其ETF和基金的成本，许多指数提供者意识到这个业务难以盈利。比如，企业需要数据清洗技术，确保价格走势是实时的以及有支撑该项服务的基础设施。

消息人士曾表示，在收到MSCI等公司的购买意向之后，巴克莱在讨论将其指数业务出售。消息人士还表示，彭博社、汤森路透(TRI.TO)、FTSE和Markit等公司料也会有所考虑。

FTSE、Markit和汤森路透拒绝置评。而MSCI和彭博社没有及时回电。(完)

(编译 张明钧/王翔琼/石冠兰; 审校 李春喜)

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