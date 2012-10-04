Nasdaq取消导致卡夫食品股价短时间内飙涨的交易

路透纽约10月3日电---美国Nasdaq取消导致卡夫食品股价在短短一分钟内飙涨约29%的交易.这是最新一宗冲击市场信心的交易技术故障.

相关交易的执行时间是周三美东时间上午9:30-9:31(1330-1331GMT).据汤森路透数据,约有170笔相关交易在多个交易所进行,包括纽约证交所Arca、Nasdaq、Direct Edge和BATS. Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)在声明中称,他们已经取消了这些被确认为错误操作的交易.

在那一分钟内,卡夫食品(Kraft Foods)KRFT.O股价猛涨至58.54美元,当天开盘报45.44美元.後来涨幅缩减至2.7%,约报46.62美元.

"据我了解,这只是操作失误,但谁知道呢,也许是新算法(交易)故障.我们看到出现很多创新,但它们似乎并没有经过充分测试,"Cabrera Capital Markets LLC驻波士顿的资深股票交易员Larry Peruzzi说.

"对普通投资者来说,你需要一个不会发生这类奇怪事情的平台.市场在努力吸引投资者返场,但是这类事情会让投资者犹豫不决."

数宗备受瞩目的交易事故动摇了投资者对市场架构的信心.5月万众期待的Facebook(FB.O)首日挂牌交易当天出现数小时交易故障,令Nasdaq名誉扫地.

8月时,骑士资本集团(Knight Capital Group)(KCG.N)软件出问题,发出大量错误交易指令,导致该公司损失4.4亿美元,以致于被迫接受一群金融企业向其投资4亿美元以维持生存.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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