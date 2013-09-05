纳斯达克交易系统再度宕机 部分股票短暂停止交易

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约9月4日 - Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)表示，在8月22日引发Nasdaq交易所停摆三个小时的系统，周三出现小部分股票代码中断运行六分钟，但问题已经解决，交易未受影响。
该交易所运营商在致交易商的报告中称，用于接受全部Nasdaq股票报价和指令的证券信息处理系统(SIP)在周三美东时间11:35到11:41之间，从PC到SPZ的股票代码中断运行。
虽然Nasdaq称交易未受影响，但交易所运营商Direct Edge表示，故障导致从PBCP到ZZZZ的Nasdaq上市股票在上午11:43到11:48期间暂时停止交易。
美国证券交易委员会(SEC)表示，正与Nasdaq接触，并监测事态进展。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
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