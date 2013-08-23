纳斯达克系统恢复过程缓慢但谨慎有序

路透纽约8月23日 - 美国Nasdaq(纳斯达克)市场周四下午出现影响严重的系统瘫痪，规模5.9万亿美元的美国股票交易全面暂停，30分钟后，交易所工作人员解决了这个问题。

但在准备重启系统并恢复全电子化的市场交易前，他们又花了两个半小时。

Nasdaq市场陷入黑暗的191分钟里，大部分时间许多银行、券商、投资机构和其它交易所都在惊慌失措地相互打听情况，他们希望Nasdaq保证能有序恢复交易，不要导致市场恐慌。

“我们必须确保所有证交所与我们的系统成功连接，以及外面的公司能否进入我们的系统，”一位要求匿名的Nasdaq工作人员说。

在此同时，根据不愿具名的多家券商及银行消息人士指出，各家银行的交易室也劝Nasdaq不要仓促恢复交易，担心万一恢复交易后，又发生连串技术问题，只会让情绪紧张的市场更加失去信心。

到最后，恢复交易的情况确实相当顺利。

一开始，在美东时间下午3点(1900GMT)先由一支小型股Atlantic American Corp (AAME.O)恢复交易，基于个股代码的字母顺序，挑选这支股作为试验。25分钟之后，Nasdaq市场其余个股恢复交易，根据Nasdaq新闻稿，“收盘时已恢复正常状态。”

Nasdaq交易所营运商Nasdaq OMX Group Inc (NDAQ.O)的股价，在恢复交易后先是大跌逾5%，但之后跌幅收敛，终场收低3.4%。Nasdaq指数.IXIC收涨近1.1%。

**技术性问题不断**

尽管也许避开了最严重的情况，但这次的停摆仍是美国证券业务近来遭遇一连串技术性问题中极为严重的一次。之前芝加哥期权交易所 (CBOE)在今年春季发生过软件问题，造成延后半天开始交易。

这次事件是Nasdaq所遭遇的最新挫折，该公司刚在5月同意为了处理Facebook首次公开上市(IPO)案不当而缴付1,000万美元罚款，这是证券交易所行业有史以来最高罚款金额。

周四晚间Nasdaq确认，该技术问题是汇总股价信息的证券信息处理系统(SIP)和交易所参与者之间的连接性问题。

该问题“导致SIP的能力失常，无法好好传送报价和交易，”Nasdaq在声明稿中表示。“该问题的原因已确认并已予以解决。”

但能否让监管机构满意则是另一个问题。美国证券交易委员会(SEC)主席Mary Jo White要求华尔街领导高层召开会议，以确保证券市场能“持续有序地”运作。

她表示，这起意外“应该会促使我们进一步共同承诺来解决交易所和其他市场参与者的技术漏洞。”

周四的停摆将给White充分理由推动3月时提出的新规范，这些新规定将可能要求交易所、清算所及特定“黑池”交易管道采取更多可靠步骤，以避免系统中断。

如果这些规范被采纳的话，将取代现行监管模式。目前交易所仰赖所谓的“自动检讨原则”，来处理安全及系统稳定性的问题。

但去年发生数起受瞩目的软体问题之后，SEC立即做出新规范的提议。

但是包括Nasdaq及纽约证交所母公司纽约-泛欧交易所集团NYX.N在内，交易所以诸多考量为由不愿改变。

SEC后来同意延长该项提议的研议时间，实际上等同延后此项提议。但在周四的意外发生之后，White说她将推动完成此项改革。(完)

(编译 白云/蔡美珍/戴素萍/李婷仪 审校 侯向明/石冠兰)

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