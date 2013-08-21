美国金融：高盛技术事故导致大量错误的美国股票期权交易

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储当前使用的相对较新的升息工具“效果良好”
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期权市场人士称，在市场开盘后，错误指令被迅速执行。
WhatsTrading.com的期权分析师Frederic Ruffy称，上述股票期权的许多交易指令为每1,000张合约批量发出，每张合约价格1美元。
Ruffy表示，强生 、摩根大通 和Kellogg 等股票的期权受到影响。
他说，iShares标普小型股基金 等一些上市交易基金(ETF)的期权也受到影响。
消息人士指，这一事件可能造出的损失规模或以百万美元计，但尚不清楚有多少交易被牵涉其中，也不知道最终成本将有多大。
“无法知道这会让交易商付出多高的代价，”期权分析公司Livevol的董事总经理Ophir Gottlieb表示，“不过做市商作为流动性提供方和交易对手，受到的冲击可能最大。”(完)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。