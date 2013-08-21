美国金融：高盛技术事故导致大量错误的美国股票期权交易

期权市场人士称，在市场开盘后，错误指令被迅速执行。

WhatsTrading.com的期权分析师Frederic Ruffy称，上述股票期权的许多交易指令为每1,000张合约批量发出，每张合约价格1美元。

Ruffy表示，强生 、摩根大通 和Kellogg 等股票的期权受到影响。

他说，iShares标普小型股基金 等一些上市交易基金(ETF)的期权也受到影响。

消息人士指，这一事件可能造出的损失规模或以百万美元计，但尚不清楚有多少交易被牵涉其中，也不知道最终成本将有多大。

“无法知道这会让交易商付出多高的代价，”期权分析公司Livevol的董事总经理Ophir Gottlieb表示，“不过做市商作为流动性提供方和交易对手，受到的冲击可能最大。”(完)