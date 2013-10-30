Nasdaq称周二的交易失常是人为失误事故

路透10月29日 - Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)表示，人为失误是造成该公司交易系统周二无法传输指数数据近45分钟的原因，这导致部份股价指数的期权交易暂时停摆。

Nasdaq综合指数.IXIC、Nasdaq100指数、.NDX、费城半导体指数.SOX、费城原油服务业指数.OSX、以及费城住房产业指数.HGX的报价停摆了近45分钟。

在缺少报价数据的情况下，Nasdaq被迫中止了这些指数在Nasdaq旗下的费城及Nasdaq期权市场等交易所的相关期权交易。这些期权的交易自美东时间中午12点15分左右停摆，在下午约1点钟恢复。

Nasdaq 100指数是PowerShares QQQTrust(QQQ.O)上市交易基金(ETF)的指标，这是美国市场上交易最热络的ETF之一。

Nasdaq指出，“交易中断是执行操作功能的人为失误所引起，导致了数据传输出错的状况。”

Nasdaq并提到，这项失误“限制了系统传输指数数据的能力。”

Nasdaq表示，该公司旗下Global Index DataService“经历了暂时性服务中断，但这并未影响交易所的运营。Nasdaq仍能够计算指数数值，只是没有办法传送数据。

Nasdaq之前几次重大交易中断事故，一直苦于修复其名声，最为严重的一次是8月22日整个交易所关闭三个小时，而去年则是让Facebook (FB.O)的上市案灰头土脸。

根据期权分析公司TradeAlert，至美东时间下午3点4分时，共有4,932口买权及14,000口卖权成交，当时交易时段仅剩不到一个小时，而近期日均成交量为42,000口.(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

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