道指和标普收高 Nasdaq指数下跌

* 苹果股价下跌,财报将在盘後公布

* 美国电话电报公司、3M和联合技术均在公布业绩後上涨

* 道指收高0.6%,标普500指数涨0.4%,Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约4月24日电---美国股市周二涨跌互见,道指和标普500指数收升,因诸如3M(MMM.N)等大型制造商的业绩和财测强劲,但苹果在公布业绩前股价下跌,拖累Nasdaq指数收低.

苹果(AAPL.O)在震荡交投中下跌2%,报560.28美元,盘後该公司将公布业绩.

苹果股价在此前上涨後最近几周下跌.今年迄今苹果股价累计涨38%,而本月稍早年内累计涨幅近60%.

在周二盘後,苹果公布的季度营收轻松超过华尔街预估,受市场对其iPhone和iPad需求强劲带动,这使苹果股价在盘後交易中涨逾5%.AAPL.O-CMN

3M公布季度获利上升,并略微调高了全年财测,该公司与美国电话电报公司(AT&T)(T.N)一同带动了道琼工业指数的上扬.

迄今的财报强於分析师预期.根据汤森路透Proprietary Research,公布了业绩的153家标准普尔500指数成分股企业中,超过四分之三的业绩优於分析师预期.

"美国企业获利确实非常强劲,"Calvert Investment Management负责股票的首席投资长Natalie Trunow称,该公司管理着大约130亿美元资产.

"目前较之正面因素,人们更关注负面因素,但正面的企业财报提振了一些支撑."

道琼工业指数.DJI收升74.39点,或0.58%,至13,001.56点;标准普尔500指数.SPX收涨5.03点,或0.37%,至1,371.97点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.85点,或0.3%,至2,961.60点.

Netflix (NFLX.O)股价大跌13.9%至87.68美元,进一步打压科技板块下跌.此前一天公司预期本季用户增长将放缓.

德州仪器(Texas Instruments Inc)(TXN.O)第二季营收增长预估高於预期,暗示因库存导致的需求持续下降势头将结束,但财测不足以抵消科技板块疲势.德仪股价跌1.7%,报31.36美元.

许多分析师警告将出现修正走势,因股市自去年10月以来大涨.标普500指数年内迄今已上涨9.1%.

"当你看到道指和Nasdaq走势大不同,你就知道出现了避险操作,因此人们正离开店头交易股票,购入较为优质的股票.因此纽约市场并不像看起来那般强势,"Davis-Rea执行长Douglas Davis说.

但据Brown Brothers Harriman分析师称,在当前回撤走势中,标普500指数应能守住1,340点的近期支撑位,随後将再次回升.股指在3月初的跌势中守住了1,340点,该水准亦为10月起涨势的23.6%回档位.

美国电话电报公司(T.N)升3.6%,报每股31.72美元.3M (MMM.N)涨1.6%至88.49美元.联合技术(UTX.N)微升0.1%,收报79.85美元,公司业绩同样高於预期.

经济数据支持了财报面新闻.

标准普尔/Case-Shiller报告显示,2月美国独栋房屋价格10个月来首次上涨,表明房市正开始企稳.

此外,政府称独栋房屋销售跌至4个月来最低,但此前三个月数据均被上修.美国经济谘商会则称4月美国消费者信心指数微跌.(完)

--编译 于春红/梁睿雪;审校 利棣儿

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