纳指收在13年高位 三大指数连涨第三个月

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 道指、标普500指数和Nasdaq指数连涨第三个月
* 美国股市在美东时间下午1点提前休市，成交清淡
* 零售股备受关注，因购物季在周四拉开帷幕
* 道指和标普500指数下跌0.1%，Nasdaq指数上扬0.4%
路透纽约11月29日 -美国股市道指和标普500指数周五在假期后市场清淡交投中基本收平，但科技股扶助推升Nasdaq指数至13年高位。
Nasdaq受科技股提振，苹果(AAPL.O)攀升1.9%，报556.07美元。微软(MSFT.O)收高1.4%，报38.13美元。亚马逊(AMZN.O)上扬1.8%，报393.62美元。
“看似投资者板块轮动至规模较大的蓝筹股，尤其是大型科技股。中小型股票表现略微滞后并不会令我们感到意外，”Schaeffer'sInvestment Research的高级技术策略师Ryan Detrick表示。
但由于标普500指数和道指均连涨八周，投资者可能对增加新头寸态度谨慎。
“我们预计且建议客户，如果其在股市的资金配置已超出其战略配置，那么就在目前的水平获利了结，”Wells FargoPrivate Bank股市研究和策略部主管Paul Mangus表示。
今日成交清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国股市所有交易平台的成交总量为略高于20亿股，因在周四感恩节假期后，很多美国投资者仍然离场。美国股市今日提前三小时在美东时间下午1点结束交易。
道琼工业指数.DJI收低10.92点，或0.07%，至16,086.41点；标准普尔500指数.SPX收跌1.42点，或0.08%，至1,805.81点；Nasdaq指数.IXIC上升15.14点，或0.37%，至4,059.89点。
本周，道指涨0.1%，标普500指数升幅低于0.1%，Nasdaq指数上涨1.7%。
本月，道指上涨3.5%，标普500指数上扬2.8%，Nasdaq指数攀升3.6%。
零售股备受关注，因一年一度的假日销售季在周四拉开帷幕。今年很多店铺在感恩节这一天开门营业，为有史以来首见，但商家不得不寻求大幅折扣来吸引顾客，而消费者在购物时也十分谨慎。
标普500指数零售分项指数.SPXRT上扬0.3%。在交投最活跃的零售股中。Target Corp(TGT.N)下跌0.8%，报63.93美元，百思买(BBY.N)跳涨2.4%，报40.55美元。J.C. PenneyCo(JCP.N)上扬1.1%，报10.19美元。
在医疗保健板块中，CVS CaremarkCorp(CVS.N)收涨0.3%，报66.96美元，周三有消息称，CVS将斥资21亿美元收购输液服务供应商CoramLLC。此项交易将提振CVS的药品福利管理业务。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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