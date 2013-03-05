今年全国预算赤字规模1.2万亿元 赤字率约2%－财政部

美国将中兴通讯移出贸易黑名单
路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。
路透上海3月5日 - 中国财政部周二称,2013年全国财政预算赤字规模为12,000亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)。
财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称,中国2013年全国财政收入126,630亿元，增长8%；全国财政支出138,246亿元，增长10%。
报告并称,财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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