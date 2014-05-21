发改委：将逐步培育2-3个全国性煤炭交易市场

路透北京5月21日 - 在当前中国煤炭交易市场存市场分割、规模偏小等问题的背景下，国家发改委近日发文指出，在规范现有煤炭交易市场基础上，将加快健全若干区域性交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。

发改委网站刊登的关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见提出，全国性煤炭交易市场应符合具有固定营业场所和完善的网络交易平台等配套服务设施、煤炭年交易量在2亿吨以上等条件。

煤炭交易市场包括现货市场和期货市场。其中，现货市场包括全国性、区域性和地方煤炭交易市场，期货市场包括国家批准开展动力煤、焦煤等涉煤期货品种交易的期货交易场所。

意见并表示，为推进煤炭交易市场体系建设，及时协调解决建设中出现的重大问题，要成立全国煤炭交易市场体系建设协调机制。

“积极引导各类市场主体通过多种形式自愿参与煤炭交易市场建设和交易，统筹推进市场体系建设。清理市场分割、地区封锁等限制，研究制定煤炭交易标准化合同，加强合同履行检查。”意见称。

同时，在协调机制领导下，将由中国煤炭工业协会建设全国煤炭交易数据平台，负责汇集、整理煤炭交易数据，开展市场研究，编制发布全国性煤炭交易市场价格指数。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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