中国国家统计局将启用全国企业联网直报系统 确保数据真实准确

路透北京2月17日电---中国国家统计局计划自本周六(2月18日)起启用新的联网直报系统,全国70万家企业可直接通过该系统填报数据,以确保统计源头数据的真实准确.

统计局发布新闻稿称,该系统从2009年开始研究并于此後两年进行试验,目前在全国、在统计月报这个范围内的推行条件已经基本具备;系统包括真实名录、统一报表、统一采集管理平台、联网直报,被称之为"四大工程".

"过去我们国家统计局感觉到、意识到,可能在某些环节、某些层面,数据被掺入了水,但是不知道到底哪里掺了水,因为企业的原始数据拿不到."国家统计局局长马建堂在新闻稿中称.

他表示,新系统将在70万家代表性企业和统计月报的范围内推选,少数重点单位不仅可以反映整体经济形势和经济变化,而且有利於提高统计效率,降低统计成本,月报表则能够反映国民经济每个月的变化,总量和结构比例.

这些企业包括规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批发零售及住宿餐饮业等企业和房地产开发经营企业.从周六开始,它们将通过互联网向国家数据中心或国家认定的省级分节点直接填报数据.

马建堂并提到,"四大工程"对於防止源头数据的失真进行了技术上的创新和准备,并且软件内置了逻辑审核功能,此外通过统计法执行,企业须为其数据填报的真实和独立负法律责任.

国家统计局数据采集和编制的科学性和真实性常受质疑.以去年国内生产总值(GDP)数据为例,31个省市汇总加和後的GDP较统计局最终公布结果高出4.6万亿元人民币,相差量相当於统计局公布的经济总量47万亿元的十分之一.(完)

参看细节,请点选国家统计局网站(here)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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