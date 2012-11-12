中金所董事长称拟年内推出国债期货

路透上海11月12日电---中国金融期货交易所董事长桂敏杰表示,国债期货的推出工作正在努力进行中,争取年内推出,但没有确切的时间表.

中国证券报周一引述他在十八大新闻中心接受记者集体采访时作出上述表示.

从去年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之後,於今年2月13日正式上线仿真交易,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.

另据媒体3月报导,国债期货已获得中国证监会立项,宣告国债期货从交易所筹备研究阶段,升级至期货新品种的上市审批流程阶段.

20世纪90年代初国债期货曾进行交易试点,但因可供交割的国债现券数量小於期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.(完)

--发稿 林疏影; 审校 边竞/张喜良

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