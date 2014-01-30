发改委明确今年投资重点 压缩一般竞争性企业项目投资

路透北京1月30日 -中国国家发改委周四明确今年投资重点，继续完善中央预算内投资管理制度，加快出台政府投资条例，大力调整中央预算内投资分配结构；大幅压缩一般竞争性企业项目投资，适当减少可利用社会资金的经营性基础设施投资。

发改委网站刊登新闻稿称，停止建设楼堂馆所等投资，压缩小型分散投资，重点支持全局性、基础性、战略性的重大项目。中央预算内投资主要投向保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施、重大节能减排和环境治理工程、重大自主创新和转型升级工程、社会事业和社会治理、支持边疆和少数民族地区发展等领域。

进一步鼓励和引导民间投资。落实好民间投资36条及42项实施细则，抓紧清理和修订有关民间投资的行政法规、部门规章及规范性文件，营造公平透明的政策环境。创新融资方式和渠道，完善合理回报机制，尽快在基础产业、基础设施、金融服务、公用事业等领域，再推出一批示范带动项目。

同时加强重点领域建设，促进投资平稳增长。加强基础设施建设，推进新型城镇化。提高东部地区城市群综合交通运输一体化水平，推进中西部地区城市群内主要城市之间的快速铁路、高速公路建设，加强中小城市和小城镇与交通干线、交通枢纽城市的连接。强化市政公用设施和公共服务设施建设，提高对人口集聚和服务的支撑能力。

2013年中国固定资产投资（不含农户）保持平稳较快增长。全年完成43.7万亿元人民币，名义增长19.6%，比上年放缓1.1个百分点；扣除价格因素实际增长19.2%，同比略降0.1个百分点。

而投资对经济增长的拉动作用进一步加强。在出口竞争力下降、消费需求增长动力偏弱的情况下，投资对经济增长的贡献率达到50.4%，比上年提高3.3个百分点，有效发挥了稳增长的关键作用。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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