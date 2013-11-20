10月国企利润同比增长10.1% 地方国企利润年内首度转跌为升

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京11月20日 -中国财政部周三公布，1-10月国有企业累计实现利润同比增长10.1%，较1-9月增速10.5%略降，其中地方国企利润同比年内首次收跌转升。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-10月国有企业累计实现利润总额19,707.8亿元人民币；其中中央企业14,232.8亿元，同比增长13.9%，较1-9月时16.3%的增速有所缩窄。
地方国企利润转跌为升，累计实现利润5,475亿元，同比由1-9月的下降2.4%，转为增长1.1%。今年以来，地方国企利润同比始终处于负值，降幅一度达16%。
“1-10月，国有电子、电力、施工房地产、交通、汽车等行业实现利润增幅较高，国有有色、化工、煤炭、机械等行业实现利润降幅较大。”新闻稿称。
在营收总收入方面，1-10月，国有企业累计实现营业总收入377,010.5亿元，同比增长11%；中央和地方增速分别为9.8%和13%。(完)
欲览详情，请点击财政部网站链接：www.mof.gov.cn
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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