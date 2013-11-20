10月国企利润同比增长10.1% 地方国企利润年内首度转跌为升

刊登在财政部网站的新闻稿称，1-10月国有企业累计实现利润总额19,707.8亿元人民币；其中中央企业14,232.8亿元，同比增长13.9%，较1-9月时16.3%的增速有所缩窄。

地方国企利润转跌为升，累计实现利润5,475亿元，同比由1-9月的下降2.4%，转为增长1.1%。今年以来，地方国企利润同比始终处于负值，降幅一度达16%。

在营收总收入方面，1-10月，国有企业累计实现营业总收入377,010.5亿元，同比增长11%；中央和地方增速分别为9.8%和13%。(完)