“十三五”信息产业收入规模年均增速目标8.9%--国务院

路透北京12月27日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家信息化规划，目标到2020年，“数字中国”建设取得显着成效，信息化发展水平大幅跃升，信息产业收入规模达到26.2万亿元人民币，十三五年均增速8.9%。

中国政府网刊登该规划全文称，到2020年，中国信息化能力要跻身国际前列，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立，信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显缩小，数字红利充分释放。

根据规划，届时，“宽带中国”战略目标将全面实现，固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，城镇地区提供1000兆比特/秒（Mbps）以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现100Mbps以上灵活选择。

到2020年，信息经济新产业、新业态不断成长，信息消费规模达到6万亿元，电子商务交易规模超过38万亿元，而在2015年这两项数据分别为3.2万亿元和21.79万亿元。

规划显示，网络零售额将从2015年的3.88万亿元增至2020年的10万亿元，十三五年均增速目标达20.8%。

规划指出，中国信息化发展还存在一些突出短板，主要是：技术产业生态系统不完善，自主创新能力不强，核心技术受制于人成为最大软肋和隐患；互联网普及速度放缓，贫困地区和农村地区信息基础设施建设滞后；信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高；制约数字红利释放的体制机制障碍仍然存在等。

而“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是中国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期。（完）

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