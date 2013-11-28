全国社保基金2012年收支结余7480亿元--财政部

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京11月28日 - 中国财政部发布2012年全国社会保险基金决算说明称，2012年全国社会保险基金收支结余7,480亿元人民币，年末滚存结余37,540亿元。
刊登在财政部网站的决算说明指出，2012年全国社会保险基金总收入31,411亿元，比上年增长22%；总支出23,931亿元，比上年增长27%.
全国企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民社会养老保险、居民基本医疗保险基金统称 “社会保险基金”。
以下是2012年决算说明中2012年全国社会保险基金的分项情况一览：
2012年全国社会保险基金分项情况（单位：亿元人民币）：
2012年收支结余 年末滚存结余
企业职工基本养老保险基 4,351 22,694
金
失业保险基金 689 2,930
城镇职工基本医疗保险基 1,183 6,682
金
工伤保险基金 119 844
生育保险基金 86 419
居民社会养老保险基金 784 2,360
居民基本医疗保险基金 268 1,611
共计 7,480 37,540
(完)
更多细节，请点选财政部网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。