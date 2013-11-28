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中国财经 | 2013年 11月 28日 星期四 11:30 BJT

全国社保基金2012年收支结余7480亿元--财政部

路透北京11月28日 - 中国财政部发布2012年全国社会保险基金决算说明称，2012年全国社会保险基金收支结余7,480亿元人民币，年末滚存结余37,540亿元。

刊登在财政部网站的决算说明指出，2012年全国社会保险基金总收入31,411亿元，比上年增长22%；总支出23,931亿元，比上年增长27%.

全国企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民社会养老保险、居民基本医疗保险基金统称 “社会保险基金”。

以下是2012年决算说明中2012年全国社会保险基金的分项情况一览：

2012年全国社会保险基金分项情况（单位：亿元人民币）：

2012年收支结余 年末滚存结余

企业职工基本养老保险基 4,351 22,694

失业保险基金 689 2,930

城镇职工基本医疗保险基 1,183 6,682

工伤保险基金 119 844

生育保险基金 86 419

居民社会养老保险基金 784 2,360

居民基本医疗保险基金 268 1,611

共计 7,480 37,540

(完)

更多细节，请点选财政部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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