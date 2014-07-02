国家仓库粮满为患 玉米收储机制预计最快明年取消

路透北京7月2日 - 中国预计最快于明年取消玉米收储机制，以努力削减巨大的国储量。中国收储的玉米占到全球库存的一半以上。

此举将终结国内玉米价格虚高的局面并遏制进口，损及最大的玉米出口国--美国的农户。由于中国严禁进口转基因玉米，美国农户已经饱受打击。

此前，中国已经取消了棉花和大豆收储机制，改以直接补贴农户的政策。

“继棉花和大豆之后，玉米将是下一个。收储机制给政府带来了巨额库存，同时进口饲料粮食也大增，”上海汇易咨询有限公司首席分析师李强表示。他已经研究中国粮食市场多年，在业内颇具影响力。

“此举将在明年或后年实施，”他还称。

一家政府智库的分析师向路透表示，尽管还无法明确此举将怎样落实及何时进行，但这“只是时间问题”，除非国家玉米战略发生改变。

“由于玉米库存庞大，财务负担沉重，政府正面临巨大压力，需要做出这样的调整，”他表示。该分析师拒绝具名，因未获授权向媒体表态。

中国的玉米库存接近1亿吨，大约相当于每年国内消费量的一半。过去两年的玉米采购花费超过2,210亿元人民币(360亿美元)。预计10月玉米丰收时，库存可能再增加5,000万吨。

不过玉米已经超过仓库容量，贸易方面的消息人士称，大约1,500万吨玉米不得不在临时的露天设施贮存。

为了缓解这个问题，政府已经将东北地区的200万吨玉米调往消费量很大的南方地区，业内消息人士称南方有接纳的空间。政府希望未来再调运几批。

**饲料玉米的替代品**

玉米收储体系的终结将给美国出口商又一记打击，此前中国拒收MIR162转基因玉米，已经使他们感受到压力。

此外，北京也在打击从美国进口饲料玉米的替代品。

在发现美国干酒糟(DDG)含有MIR162之后，中国已经停止签发该产品的进口许可证。贸易方面的消息人士称，北京可能还会限制高粱的进口，即便其不含有转基因成分。(完)

(编译 朱晓军/李春喜; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。