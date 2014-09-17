《热点透视》地区的崛起 让欧盟的民族国家界限日益模糊

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon
路透伦敦9月16日 - 就连苏格兰民族主义者也认为，独立只是一个相对概念。他们计划脱离存在了300年之久的大不列颠联合王国，承诺加入成立时间更短、也更松散的欧盟。公投结果若支持独立，可能被那些脱英入欧计划的拥趸们视为鼓舞人心的信号，说明他们的事业没有失败。
然而，其他人也可能因此蠢蠢欲动，这解释了为何很少有欧洲官员对此事发表意见。加泰罗尼亚人要求公投，而西班牙政府认为这样做违宪。如果...巴斯克、科西嘉、佛兰德的民族主义者以及意大利的北方联盟党也开始有想法，要求全面独立--不管有没有本国政府的批准，这又该怎么办？
现在这些风险还不具实际意义。但苏格兰的计划说明，传统的民族国家界限已经变得模糊不清，特别是在欧洲。自由贸易、同在欧盟且享有单一市场，这些因素已经让各国政府丧失了不少经济方面的权力。数十年的和平、冷战结束以及国际联盟格局的到来，也削弱了国家军事的重要性，而军事是政府存在的理由之一。
当然，各国政府仍有其重要性，他们要进行外交斡旋，还要在欧盟会议上就经济政策的主要原则彼此达成一致。但就算那些地方权力不算明显强大的欧盟成员国，比如德国，地区势力也在不断强化。
除了苏格兰和加泰罗尼亚之外，民族主义斗争即便存在，也一直处在衰落中，部分是因为改革把更多权力转交给了欧洲的各个地区。展望未来，很容易想见，欧盟将成为众多地区的联盟，同时围绕一个强势中心。
宣告民族国家的死亡，这有点夸大其词，但认同危机对国家政治的冲击几乎无处不在。反对欧元的民粹派政党崛起，在一定程度上证实了这种疏离。但那些要求进一步自治的地区却一心一意想要留在欧盟内。仿佛他们觉得自己太微不足道，所以要退出一个国家--加入一个更大的同盟。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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