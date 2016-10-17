法国外贸银行称第三季中国资本出逃扩大 人民币资产加快流出

路透香港10月17日 - 法国外贸银行（Natixis）周一公布的数字预测，中国资本流出于第三季度增加，从第二季度的1,330亿美元扩大至2,460亿美元，资本出逃的主体为外国资产（约占总体的七成），但人民币资产的流出速率也在快速增长。

法国外贸银行发表的《中国资本流动领先指数》，利用每月交易资料推断进出中国的资本流动。该研究指，虽然第三季中国资本外流情况按季扩大，但较去年第二季度的高峰为少。

据该行预测，外币（主要是美元）于第三季度的资本外流比人民币多，占整体约七成，相当于1,740亿美元，但人民币流出占比持续增加，由第二季的540亿美元升至第三季的730亿美元，而总流出并没有改善的迹象。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）