法国外贸银行称第三季中国资本出逃扩大 人民币资产加快流出

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月17日 - 法国外贸银行（Natixis）周一公布的数字预测，中国资本流出于第三季度增加，从第二季度的1,330亿美元扩大至2,460亿美元，资本出逃的主体为外国资产（约占总体的七成），但人民币资产的流出速率也在快速增长。
法国外贸银行发表的《中国资本流动领先指数》，利用每月交易资料推断进出中国的资本流动。该研究指，虽然第三季中国资本外流情况按季扩大，但较去年第二季度的高峰为少。
据该行预测，外币（主要是美元）于第三季度的资本外流比人民币多，占整体约七成，相当于1,740亿美元，但人民币流出占比持续增加，由第二季的540亿美元升至第三季的730亿美元，而总流出并没有改善的迹象。
法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。