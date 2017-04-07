中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
报告指，虽然债转股正全速前进，但此方案显然不是有利无弊。企业可以将债务转为资本，从而令资产负债率下降，银行亦能移除贷款，但很难评估从中得到甚么作为交换。
该行称，可以肯定的是，银行不一定能直接得到资本或现金。除此以外，基于现行法规对不良贷款转移的种种限制，该行认为债转股中的贷款不一定被归类为不良贷款，更大机会是关注类或正常贷款，所以债转股释放的拨备相对有限。
＂总而言之，由于债转股相对简单和代价较小，我们预期中国将继续推行此方案，作为整顿银行业的首要工具，然而，此方案将对往后整个金融体系构成下行的传染性风险。＂报告说。
据法国外贸银行数据，今年首季（根据公布日期）中国债转股规模2,380亿元，较去年第四季的2,030亿元增加17.2%；比对去年第三季的300亿元增幅更达6.9倍。煤炭、钢铁和运输行业分别占债转股个案比例32%、14%和13%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。