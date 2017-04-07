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财经视点 | 2017年 4月 7日 星期五 15:36 BJT

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行

路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。

报告指，虽然债转股正全速前进，但此方案显然不是有利无弊。企业可以将债务转为资本，从而令资产负债率下降，银行亦能移除贷款，但很难评估从中得到甚么作为交换。

该行称，可以肯定的是，银行不一定能直接得到资本或现金。除此以外，基于现行法规对不良贷款转移的种种限制，该行认为债转股中的贷款不一定被归类为不良贷款，更大机会是关注类或正常贷款，所以债转股释放的拨备相对有限。

＂总而言之，由于债转股相对简单和代价较小，我们预期中国将继续推行此方案，作为整顿银行业的首要工具，然而，此方案将对往后整个金融体系构成下行的传染性风险。＂报告说。

据法国外贸银行数据，今年首季（根据公布日期）中国债转股规模2,380亿元，较去年第四季的2,030亿元增加17.2%；比对去年第三季的300亿元增幅更达6.9倍。煤炭、钢铁和运输行业分别占债转股个案比例32%、14%和13%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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