中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行

《明报》：中韩中日关系面临新局

韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。