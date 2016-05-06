中国企业负债水平低于全球 惟偿债能力较弱--法国外贸银行

路透香港5月6日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表调查分析显示，中国企业的杠杆水平低于全球企业，惟偿债能力相对较弱。

法国外贸银行首份中国企业负债监察报告显示，中国最大的3,000家上市企业的杠杆水平（按总负债与普通股权比率）为86%，而全球则为152%。

然而，中国企业的偿债能力较弱，EBITDA（除息税、折旧及摊销前利润）对利息倍数为5倍，而全球同类企业则为8倍；而中国企业筹资风险亦较高，短期负债占总负债86%，全球则为40%。

“三千家中国企业之中，16%的EBITDA对利息支出的数值少于1，即是难以偿还债务，而全球只有9%企业偿债困难。”法国外贸银行亚太区首席经济师Alicia Garcia Herrero说。

报告指出，若以中国100大企业作比较，他们的杠杆水平则达261%，高于全球100大企业的178%，反映企业过度负债，主要是累积大量传统产业资产，使其在中国产能过剩问题下首当其冲。

法国外贸银行大中华高级经济师彭蔼娆称，如果大型国企发生债务违约，中国经济需要付出的代价很大，因此相信只有一些小型国企才会债务违约，而中国经济不会硬着陆。

Herrero亦表示，不担心大型企业会出现债务违约，因他们可以透过重组解决问题，但由于尚未见到行业因没有收入而面临系统性风险，故暂时没有重组的迫切需要。

分析显示，按资产规模计，旧产业（包括房地产、能源、基建和工业）占调查的中国企业资产的73%，而在全球同类企业中所占比重则为53%。无论是以资产或公司数目计，国有企业在中国传统产业中均具主导地位，而其负债水平即杠杆比率为139%，高于私营企业的76%。

不过，在规模最大的公司之中，私营企业的债务水平却远高于国有企业，主要由于样本企业大多为房地产开发商，而房地产占私营企业资产约三分之一。此外，这些中国大型私营企业的收益下降，亦削弱其偿债能力，多达四分之一的企业无法以盈利支付利息。

相比之下，新产业（如消费、医疗保健、旅游和科技）处于较有利的位置。医疗保健和旅游相关公司（大多为民营企业）相对于全球同类企业的负债较少，盈利能力更佳。航空公司公布的利润率亦高于全球同业。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）