北约数据显示欧洲削减国防预算的速度放缓

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔1月28日 - 北约的数据周四显示，2015年北约削减国防预算的速度大幅放缓，东欧国家因担忧俄罗斯而进行大笔支出，意大利等国仍在削减预算。

北约在年度报告中称，2015年北约国防预算占GDP的比例下降1.5%，为连续第六年下滑，受累于意大利国防预算下降12%。

2008/09年的金融危机和此后的欧元区危机迫使很多北约成员国采取严厉措施降低预算赤字，有时导致国防预算大幅削减。

但北约秘书长斯托尔滕贝格对数据表示欢迎。数据显示，去年除美国外的北约成员国国防预算总计减少0.3%。北约整体国防预算降幅为四年最低。

“我们开始向正确的方向前进，”斯托尔滕贝格在新闻发布会上说道。他指出，16个成员国2015年实际国防支出增加，新装备上的支出也上升。“欧洲盟国和加拿大现在实际已经停止削减国防预算。”

斯托尔滕贝格表示，北约现在面临“二三十年来最大的安全挑战”，提到了来自俄罗斯、利比亚、伊拉克和中东等地的潜在风险。

他指出，有必要投资于现代装备，并加大监控和情报努力以对抗黑客攻击。

“我们看到俄罗斯更加强硬，几年时间里在国防上进行了大笔投资，俄罗斯还显示出使用武力改变欧洲版图的意愿。”（完）