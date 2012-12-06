德国内阁批准在土耳其部署“爱国者”导弹

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透柏林12月6日电---德国外交部和国防部称，德国政府周四同意在土耳其部署“爱国者”导弹和最多400名士兵，以防范叙利亚冲突蔓延。
土耳其表示，该国需要防空导弹系统以击落可能从境外发射过来的导弹。
北约周二批准了土耳其要求部署导弹的请求。荷兰和美国也计划向土耳其提供“爱国者”导弹。部署导弹料需要数周时间。
国防部和外交部称，德国议会将在12月12日和14日之间就此进行投票。
“在土耳其加强北约的防空能力只是防御性举措，作为一种军事威慑手段，此举将防范叙利亚境内冲突蔓延至土耳其，”两部门表示。
“部署导弹并不代表在叙利亚领土建立或监控禁飞区，或其他任何进攻措施。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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