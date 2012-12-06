德国内阁批准在土耳其部署“爱国者”导弹

路透柏林12月6日电---德国外交部和国防部称，德国政府周四同意在土耳其部署“爱国者”导弹和最多400名士兵，以防范叙利亚冲突蔓延。

土耳其表示，该国需要防空导弹系统以击落可能从境外发射过来的导弹。

北约周二批准了土耳其要求部署导弹的请求。荷兰和美国也计划向土耳其提供“爱国者”导弹。部署导弹料需要数周时间。

国防部和外交部称，德国议会将在12月12日和14日之间就此进行投票。

“在土耳其加强北约的防空能力只是防御性举措，作为一种军事威慑手段，此举将防范叙利亚境内冲突蔓延至土耳其，”两部门表示。

“部署导弹并不代表在叙利亚领土建立或监控禁飞区，或其他任何进攻措施。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。