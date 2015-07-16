北约将举行逾十年来规模最大演习 以应对“伊斯兰国”

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔7月15日（记者 Robin Emmott） - 北约及其盟友从10月开始将举行逾十年来规模最大的军事演习，旨在部署3.6万人力穿越地中海、在其南翼应对“伊斯兰国”的威胁。

北约指挥官周三称，该组织将进行一些迄今最艰难的、在复杂“人为威胁情况下”的演练，当中包括海陆空均遭武装分子袭击的威胁情况。

“我们不能在东部威胁与南部威胁之间选择，我们只能为这两方面的威胁做演练，”负责准备该演习的北约布林瑟姆司令部指挥官Hans-Lothar Domrose说。

这次演习将在10月3日至11月6日期间在意大利、西班牙、葡萄牙及地中海举行，包括瑞典、奥利地等非北约成员国在内的30多个国家将参加演习。

北约自2002年以来一直没有举行过如此规模的演习。

鉴于地中海地区的移民危机，北约指挥官还承诺，如果在演习场所附近发现移民船只，他们将会做出反应。

“如果在我们船只的附近出现危机情况……我们会停止演习并给予人道主义援助，”Domrose说。“我们不会任由那些人死去。”(完)