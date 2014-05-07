日本与北约签署伙伴关系合作协议

路透布鲁塞尔5月6日（记者 Adrian Croft） -日本周二与北约签署新的伙伴关系合作协议，将深化双方在打击海盗、救灾、人道主义援助等领域的合作。

上述协议是日本首相安倍晋三在访问布鲁塞尔北约总部期间与北约秘书长拉斯穆森签署的。

安倍向各成员国常驻北约大使发表讲话后，指出乌克兰局势与亚洲的情况存在相同之处。此番言论明显暗指中日之间因钓鱼岛争端存在的僵局。

“我们不会容忍任何通过恫吓、胁迫或武力改变现状的做法。这不仅适用于欧洲和乌克兰，也适用于东亚和全世界，”安倍在与拉斯穆森召开联合新闻发布会上说。

安倍敦促俄罗斯和乌克兰的政党承认乌克兰5月25日总统选举的合法性。

“与此同时，为了解决问题，我们还必须与俄罗斯对话，”安倍说。

拉斯穆森称，北约对日本“成为积极的和平贡献者”的举措表示欢迎。

“我们在打击海盗和反恐方面利益一致，在裁军方面有着共同利益，”拉斯穆森说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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