日本与北约签署伙伴关系合作协议

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透布鲁塞尔5月6日（记者 Adrian Croft） -日本周二与北约签署新的伙伴关系合作协议，将深化双方在打击海盗、救灾、人道主义援助等领域的合作。
上述协议是日本首相安倍晋三在访问布鲁塞尔北约总部期间与北约秘书长拉斯穆森签署的。
安倍向各成员国常驻北约大使发表讲话后，指出乌克兰局势与亚洲的情况存在相同之处。此番言论明显暗指中日之间因钓鱼岛争端存在的僵局。
“我们不会容忍任何通过恫吓、胁迫或武力改变现状的做法。这不仅适用于欧洲和乌克兰，也适用于东亚和全世界，”安倍在与拉斯穆森召开联合新闻发布会上说。
安倍敦促俄罗斯和乌克兰的政党承认乌克兰5月25日总统选举的合法性。
“与此同时，为了解决问题，我们还必须与俄罗斯对话，”安倍说。
拉斯穆森称，北约对日本“成为积极的和平贡献者”的举措表示欢迎。
“我们在打击海盗和反恐方面利益一致，在裁军方面有着共同利益，”拉斯穆森说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。