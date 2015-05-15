北约和欧盟将加强合作应对克里米亚式“混合战”

(本文由路透中文网编译提供)

路透土耳其安塔利亚5月14日（记者 Adrian Croft/Sabine Siebold） - 北约和欧盟周四就加强合作应对结合军队、宣传和经济压力于一体的“混合战”达成共识，北约称俄罗斯已经对乌克兰发动了“混合战争”。

在土耳其召开的北约成员国外长会议上，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）介绍了欧盟有关摧毁从利比亚向欧洲偷渡移民船只行动的计划。北约表示，若欧盟就该行动寻求帮助，该组织会予以考虑，但欧盟到目前为止仍未寻求帮助。

批评观点认为，乌克兰危机表明北约在应对诸如网络攻击、信息战及非正规民兵力量等非常规战术方面准备不足。

在去年俄罗斯将克里米亚纳入本国版图前，没有佩戴徽章、被称为“小绿人”的俄罗斯军队先行渗入了该地区。

北约秘书长斯托尔滕伯格（Jens Stoltenberg）称，他和莫盖里尼就“加强北约与欧盟在应对混合战方面的合作”达成共识。

“我们将确保我们正在研究的战略能够形成补充作用，这样在任何成员国面临混合战威胁时，我们就能快速且有效地合作，”斯托尔滕伯格在新闻发布会上说。

北约官员一直在研究如何在爱沙尼亚或拉脱维亚这样的波罗的海盟国应对克里米亚式的行动。（完）