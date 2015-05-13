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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 16:36 BJT

北约称将探讨如何进一步打击“伊斯兰国”武装

(本文由路透中文网编译提供)

路透土耳其安塔利亚5月13日 - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）称，北约成员国外长周三在土耳其会面时，将探讨北约如何能进一步地打击“伊斯兰国”武装。

他告诉记者，此次会议最重要的议题之一就是：北约如何进一步打击恐怖主义以及“伊斯兰国”。

他并呼吁全面执行围绕乌克兰危机的明斯克停火协议。

他说：“我们呼吁俄罗斯停止支持分裂主义者，并将其兵力从乌克兰东部完全撤离。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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