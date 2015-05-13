北约称将探讨如何进一步打击“伊斯兰国”武装

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其安塔利亚5月13日 - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）称，北约成员国外长周三在土耳其会面时，将探讨北约如何能进一步地打击“伊斯兰国”武装。
他告诉记者，此次会议最重要的议题之一就是：北约如何进一步打击恐怖主义以及“伊斯兰国”。
他并呼吁全面执行围绕乌克兰危机的明斯克停火协议。
他说：“我们呼吁俄罗斯停止支持分裂主义者，并将其兵力从乌克兰东部完全撤离。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。