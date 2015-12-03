北约邀请黑山加入 无视俄罗斯警告

路透布鲁塞尔12月2日（记者 Robin Emmott/Sabine Siebold） - 北大西洋公约组织（NATO）周三邀请黑山共和国加入该军事联盟，无视俄罗斯的警告。这是北约自2009年以来的首次扩张行动，俄罗斯称北约向巴尔干地区的进一步扩张是破坏互信的“不负责任的”行动。

在北约布鲁塞尔总部召开的会议上，当黑山共和国外长Igor Luksic昂首走进会议大厅时，会场响起热烈的掌声。北约秘书长斯托尔滕贝格宣布，“这是一个非常美好的联盟的开端。”

美国国务卿克里称，要求黑山加入北约的决定并非针对俄罗斯。“北约不是对任何人的威胁……它是一个防御性联盟，仅意味着提供安全保障，”克里在新闻发布会上讲道。“它不是针对俄罗斯或任何其他一方。”

北约外交官们表示，这个决定向莫斯科发出一个信号，即俄罗斯在北约东扩问题上没有否决权，尽管格鲁吉亚加入北约的努力因其2008年与俄罗斯的战争变得复杂化。

俄罗斯反对北约向东欧和东南欧前社会主义国家地区的任何扩张。

俄罗斯外长拉夫罗夫9月曾表示，北约的任何扩张都是“一个错误，甚至是挑衅”。他当时对俄罗斯媒体表示，北约所谓敞开大门的政策是“不负责任的政策，是对在欧洲建立平等和共享安全机制决心的破坏。”

俄新社周三引述一名俄罗斯议员的话称，如果黑山加入北约，俄罗斯将终止与黑山的合作项目。黑山料将在明年正式成为北约成员国。（完）