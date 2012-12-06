北约呼吁朝鲜取消火箭发射计划

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透布鲁塞尔12月5日电---北约周三呼吁朝鲜取消今年以来的第二次火箭发射计划，称此举将违反联合国决议，并可能加剧朝鲜半岛动荡。
一份联合声明称，北约大使表达了对“朝鲜计划本月使用弹道导弹技术发射火箭的严重忧虑。”
“此举将直接违反联合国安理会第1718号和1874号决议。这可能会使地区紧张局势恶化，并进一步使朝鲜半岛动荡。”
“我们呼吁朝鲜当局履行国际法规定的义务，完全遵守由联合国安理会表达的国际社会的意愿，中止火箭发射计划。”
朝鲜官方通讯社周六宣布该国将发射另外一枚卫星。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。