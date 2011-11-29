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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 11:54 BJT

北约越境空袭巴基斯坦 中方对巴给予支持

北约驻阿部队周末空袭阿富汗边境附近的巴基斯坦军事检查站，造成24名巴官兵遇难。中国周一表示对上述事件"深感震惊"，敦促各国和国际组织应尊重巴基斯坦的独立。新华社报道，中国外交部长杨洁篪周一与巴外长希娜通话时强调："中方将一如既往地坚定支持巴扞卫国家独立、主权和领土完整的努力。" 路透

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