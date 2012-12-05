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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 10:08 BJT

北约同意在土耳其部署爱国者导弹

北约周二在布鲁塞尔召开会议，同意在土耳其部署爱国者导弹，以防御叙利亚可能的导弹袭击，并对有报道称叙利亚可能准备使用化学武器表示严重担忧。与会成员国外长称，德国、荷兰和美国计划提供爱国者导弹，但未披露数量方面的详情。土耳其对北约决定表示欢迎。路透

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